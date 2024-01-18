Небо Санкт-Петербурга озарили "Лучи Победы"

Мощные прожекторы на крышах высотных зданий включили в честь двух памятных дат

В Санкт-Петербурге над монументом героическим защитникам Ленинграда появились "Лучи победы".

Мощные прожекторы на крышах высотных зданий включили в честь двух памятных дат: в четверг - 81-я годовщина прорыва блокады, а 27 января - 80-летие полного снятия вражеской осады.

Во время Великой отечественной световые столбы предупреждали об авианалетах. Сейчас это символ подвига ленинградцев. Именно на Площади Победы проходил передний край обороны - была создана зона зенитного огня и прожекторное поле. За проявленный героизм орденов и медалей были удостоены 750 бойцов ПВО.

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