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Небо Санкт-Петербурга озарили "Лучи Победы"

08:55
  • четверг
  • 18 января 2024

Мощные прожекторы на крышах высотных зданий включили в честь двух памятных дат

В Санкт-Петербурге над монументом героическим защитникам Ленинграда появились "Лучи победы".

Мощные прожекторы на крышах высотных зданий включили в честь двух памятных дат: в четверг - 81-я годовщина прорыва блокады, а 27 января - 80-летие полного снятия вражеской осады.

Во время Великой отечественной световые столбы предупреждали об авианалетах. Сейчас это символ подвига ленинградцев. Именно на Площади Победы проходил передний край обороны - была создана зона зенитного огня и прожекторное поле. За проявленный героизм орденов и медалей были удостоены 750 бойцов ПВО.

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Лучи Победы
Лучи Победы
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