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Жертвами аномальных холодов в США стали 14 человек

08:52
  • четверг
  • 18 января 2024

В ближайшие дни ситуация с погодой за океаном лишь ухудшится

Не менее 14 человек погибли из-за аномальных холодов в США. Большая часть страны находится во власти арктического циклона, который пришел со стороны Канады. Он принес с собой обильные снегопады, штормы, торнадо и сходы лавин. Местами температура опустилась до минус 56 градусов по Цельсию.

Из-за гололеда на дорогах увеличилось число серьезных ДТП. На пределе возможностей и с перебоями работают электростанции. В ряде городов отменены занятия в школах. Перенесены тысячи авиарейсов.

Синоптики предупреждают: в ближайшие дни ситуация лишь ухудшится - на страну надвигается новый холодный фронт.

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