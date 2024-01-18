Собянин: Более 5 тысяч столичных предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве"

На онлайн-витрине проекта размещено больше 20 тысяч товаров

Более 5 тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве", а на онлайн-витрине проекта размещено больше 20 тысяч товаров. Об этом рассказал Сергей Собянин. У участников есть различные инструменты продвижения - как онлайн, так и офлайн. Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта "Открой#Моспром" о работе промышленных предприятий узнали около 15 миллионов человек. Это компании из самых разных сфер - от авиастроения до производства мороженого.

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