Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Солнце и Плутон соединились в Козероге

Овны

Завтра важный и немного мистический день - время прощания с прошлым. Подумайте, что вы хотите взять с собой в будущее, а с чем пора навеки проститься.

Тельцы

Что у вас с учебой? Если вы забросили какие-то курсы или откладываете завершение работы, то знайте - сейчас лучшее время, чтобы очистить свою совесть.

Близнецы

Представителям знака, готовым вернуть долг или погасить кредит, самое время сделать это. Момент подходящий, особенно если вы больше не хотите быть кому-то обязанным.

Раки

Что вы поняли об отношениях за последние годы? Полезную практику предлагают звезды: запишите десять пунктов со своими выводами и осознаниями на тему "мужчина - женщина".

Львы

Прилив сил и энергии - дело рук Солнца и Плутона, которые соединились в знаке Козерог. Пишите список дел на выходные, но не забудьте включить туда пункт "Отдых".

Девы

В вашей личной жизни или творчестве, увлечении, воспитании ребенка заканчивается определенный этап. Готовьтесь к встрече с чем-то новым, волнующим и интересным!

Весы

Многие из вас в этом году переедут, и в ближайшие дни вы получите этому подтверждение. Поблагодарите место, в котором жили, и не цепляйтесь за прошлое.

Скорпионы

Представителям знака, желающим продать машину или другое транспортное средство, можно заняться этим. Сейчас благоприятный момент, чтобы найти им новых хозяев.

Стрельцы

Жизнь подходит к важной черте. Если вы чувствуете, что переросли свою должность или утратили интерес к работе, самое время отправиться на поиск новых вершин.

Козероги

Плутон послезавтра простится с вашим знаком, где пробыл пятнадцать лет. На прощание он соединяется с Солнцем, давая вам шанс похвалить себя, вспомнив все, чего достигли.

Водолеи

Затишье перед судьбоносным днем 21 января, когда в ваш знак войдет Плутон. Звезды советуют вам медитировать, мечтать, думать о своих целях на ближайшие годы.

Рыбы

Все когда-нибудь заканчивается - и дружба тоже. А еще - интерес, восхищение… Пришло время отписаться от тех, кто больше неинтересен, и почистить список контактов в телефоне.

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