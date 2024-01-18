Их сбила российская система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром четверга, 18 января, рассказал жителям региона о результатах недавней работы системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородском районом.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в направлении Белгородчины направлялись десять украинских ракет, но все они были успешно перехвачены.

В результате этой атаки есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. В селе Мясоедово различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

После предновогоднего обстрела Белгорода, при котором погибли 25 человек, спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские войска будут делать все для сведения к минимуму опасности обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории нашей страны.

Тем временем германский парламент проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Выдвинувшие эти поправки депутаты бундестага Сара Нанни и Родерих Кизеветтер открыто заявили о необходимости наносить удары по территории России.

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