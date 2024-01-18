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Белый дом: Украина приближается к истощению запасов вооружения

08:38
  • четверг
  • 18 января 2024

США прекратили поставки Киеву оружия и военной техники

Украина из-за отсутствия американской помощи близка к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны. Такое заявление сделал в среду, 17 января, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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Как рассказал чиновник, некоторых боеприпасов должно хватить украинской армии еще на два-три месяца, однако "есть другие, которых на столько времени им не хватит".

При этом Кирби заявил, что сильно удивился бы, если бы командование ВСУ не принимало в расчет неопределенность с западной военной помощью при дальнейшем планировании кампании. Он отметил, что "многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать Киеву оружием и военной техникой, украинских солдат вооружат лопатами. В ответ член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Коллективный Запад потратил на вооружение ВСУ десятки миллиардов долларов. При этом Соединенные Штаты, несмотря на собственные проблемы с безопасностью со стороны Мексики и вопросы внутриполитического характера, пытаются добиться от Конгресса дополнительного финансирования. Вашингтону вторит глава британского МИД Дэвид Кэмерон, обещая Киеву продолжение поддержки.

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