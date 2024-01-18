Средства ПВО сбили десять ракет на подлете к Белгороду

Данных о пострадавших пока нет

Средства ПВО сбили десять ракет на подлёте к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет. В одном доме в Белгородском районе выбило стёкла.

Сообщение о ракетной опасности появилось в канале Гладкова около семи утра. Жителей города призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. Спустя 20 минут сигнал ракетной опасности был отменен.

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