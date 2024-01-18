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Источники узнали о готовности Запада помочь ВСУ атаковать Крымский мост

09:00
  • четверг
  • 18 января 2024

Об этом пишут западные СМИ

Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму. Об этом со ссылкой на источники пишет The Hill.

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Как отмечает издание, помощь Вооруженным силам Украины в атаке на Крымский мост, по мнению западных стран, должна перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что крылатые ракеты Taurus являются единственным западным оружием, которое может помочь в достижении этой задачи. Однако германский парламент отказался разрешить передачу этих ракет Украине.

По данным журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намеревался в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму. Однако против этого выступили Соединенные Штаты.

При этом в Главном управлении разведки украинского Министерства обороны заявляли, что высказывания начальника ведомства Кирилла Буланова о насильственном "возвращении" полуострова Крым в состав Украины – это "инструмент влияния".

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