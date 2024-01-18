При этом политик уверял, что это не его уровень

Отказ Пекина в проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном с украинским президентом Владимиром Зеленским стал настоящим ударом для Киева. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, украинские политики "не скрывали своего желания пообщаться с китайскими официальными лицами в Швейцарии". Однако Зеленский "отправился домой, не добившись желаемого, что стало ударом по Киеву", хотя президент Украины и утверждал, что премьер Госсовета Китая — не его уровень, якобы встречаться он хотел только с лидером КНР Си Цзиньпином.

При этом подчеркивается, что отказ Китая был намеренным, а не в связи с отсутствием времени для встречи из-за плотного графика.

Ранее Зеленский рассказывал, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира", который планируется провести по инициативе Киева. По утверждению политика, на Украине "открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность".

Однако четвертая встреча по Украине в так называемом "копенгагенском формате" в швейцарском Давосе завершилась провалом. В российском Министерстве иностранных дел указали, что многие страны ее проигнорировали — в том числе Китай. Ничего, кроме "семейного фото" участников и заверений в готовности собраться вновь, Киев не добился.

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