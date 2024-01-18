Украинский президент пугает Запад потенциальной войной с Россией

Нехватка пушечного мяса на фронте настолько острая, что украинские военкомы открыли охоту на мужчин с детьми. Но даже если удастся насобирать по улицам полмиллиона солдат, о которых говорил Зеленский, непонятно, как их поставить под ружье. Если глава украинского МИДа уже пафосно заявляет, что придется сражаться лопатами. А военные его поднимают на смех.

На экономическом форуме в Давосе Зеленский в перерывах между фотосессиями с сильными мира сего жаловался на дефицит снарядов. И как будто пытался взять своих западных кураторов "на слабо", устроив соревнование между российским ВПК и натовским.

"В мире нет на сегодня достаточного объема производства, например, артиллерии, необходимого для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской. Мы будем слабыми на поле боя, мы не сможем отбивать удары. Это грозит большим кризисом для всей Европы. Украина будет бороться и без помощи США и ЕС, но будет слабее, и у России появится возможность захватить нас. И будет война НАТО с Россией", - заявил Зеленский.

Во Франции признают: Пятая республика за целый год производит столько снарядов натовского калибра, сколько ВСУ тратят в течение нескольких дней. Но перевод французской экономики на военные рельсы ради помощи Киеву так и остался на словах. Бундестаг большинством проголосовал против передачи крылатых ракет Taurus режиму Зеленского. А Вашингтон беспомощно констатирует: при отсутствии помощи США Украина испытывает нехватку критически значимых в оружений.

"Есть некоторые боеприпасы, которых хватит на следующие 2-3 месяца. А есть другие, которых на столько времени не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться. Средства ПВО входят в число критически значимых для Украины вооружений", - сказал Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома.

Последний пакет помощи из США был отправлен на Украину 27 декабря. С тех пор Байден так и не может убедить конгрессменов-республиканцев одобрить выделение 60 миллиардов нацистскому режиму. Очередные засекреченные переговоры провалились.

О том, куда уходят деньги американских и украинских налогоплательщиков, прекрасно знают бывшие соратники Зеленского. Исключенный из партии "Слуга народа" Депутат Верховной рады Гео Лерос перечисляет финансовые грехи главаря нацистского режима: неуплата налогов, вывод денег в оффшоры, квартиры в Лондоне за 5 миллионов долларов, вилла в Италии за 4. И это лишь часть списка.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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