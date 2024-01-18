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В Поволжье ликвидируют последствия стихии

11:37
  • четверг
  • 18 января 2024

Накрывшие Татарстан метель и снегопады привели к заторам на федеральных трассах и нарушили работу аэропорта Казани

Снегоуборочная техника в Казани работает в круглосуточном режиме - за двое суток на столицу Татарстана обрушилось почти 20% месячной нормы осадков. По республике этот показатель доходил до 80%. Ухудшил обстановку шквалистый ветер - до 25 метров в секунду. Власти даже ввели план "Буран" - пришлось ограничить работу местного аэропорта и движение на федеральных трассах.

Участок трассы М-12 на Москву перекрывали полностью. Машины буквально застряли в снежном плену. И хотя сейчас движение уже открыли, большегрузов на дороге скопилось столько, что на отдельных участках водители все еще стоят. Сняли ограничения и на трассе М-5 "Урал", где водители тоже провели много времени, не двигаясь с места.

Сейчас в Татарстане небольшое затишье перед следующей снежной бурей - по прогнозам, метель, которая накроет регион с пятницы по воскресенье, будет еще сильнее. Синоптики обещают уже 70% месячной нормы осадков. К обеду обильный снегопад с сильным ветром ожидается и в столице. При этом резко потеплеет, хотя утром в Москве были настоящие крещенские морозы - около 20 градусов. Коммунальные службы уже готовы приступить к работе. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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