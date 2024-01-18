Война продолжается: свежие сводки с Ближнего Востока

Несговорчивость премьера Израиля откровенно раздражает США

Зарево на окраинах столицы Йемена - от разрыва "Томагавков". Ночью эсминцы США нанесли по позициям "Ансар Аллы" четыре мощных удара. В ответ на обстрел хуситами американского сухогруза. Судно получило повреждения. Но обошлось без жертв. В Вашингтоне утверждают - налет направлен на военную инфраструктуру шиитских формирований.

"Хуситы закупали военную технику задолго до нападений на гражданские суда. И чем это закончилось, хорошо видно. Судоходство оказалось под угрозой. Мы намерены привлечь хуситов к ответу и вносим их в список террористических организаций", - заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США.

В мечети Аль-Шааб в Сане - траурная процессия. "Ансар Алла" прощается с бойцами, погибшими во время американских нападений. Руководство хуситов заявляет - ни потери, ни внесение в список террористических организаций не заставят отказаться от борьбы с Израилем. Удары хуситов уже спровоцировали резкое подорожание морских перевозок. Страховщики подняли цены для судовладельцев на 20 процентов. А число компаний, которые пользовались Баб-эль-Мандебским коридором, сократилось вдвое.

Обострение на грани широкомасштабного регионального конфликта ведет и к росту цен на продовольствие и углеводороды. Причем и в Европе, и в США. Власти Саудовской Аравии крайне опасаются, что огонь войны может перекинуться и на королевство.

В секторе Газа нет и на намека на перемирие. Саперы ЦАХАЛ заминировали и взорвали целый квартал в Хан- Юнисе. И мощным зарядом разрушили до основания университет в Газе. А во время авиаударов по Рафаху погибли более 25 человек.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил - никто не в силах повлиять на курс его правительства. "Война будет продолжаться, пока мы не вернем заложников, не ликвидируем ХАМАС и не обеспечим полную безопасность Израиля от Газы", - добавил он.

Несговорчивость Нетаньяху откровенно раздражает США. Уже 20 дней раздосадованный Джо Байден не выходит на связь. Ведь Тель-Авив своими жестокими операциями ломает его образ миротворца в глазах американских избирателей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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