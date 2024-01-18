Кандидат в президенты Слуцкий встретился с учеными экономистами

Основной темой круглого стола стало неравномерное социально-экономическое развитие регионов России

Кандидаты на пост президента России ведут активную работу с избирателями. Так, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с ведущими учеными экономистами.

Основной темой круглого стола стало неравномерное социально-экономическое развитие регионов России. Эксперты обсудили способы решения данной проблемы, а также создание и проработку соответствующих механизмов для выравнивание ситуации.

"Любая проблема может и должна решаться комплексно, системно. Мы уверенны, что сможем выстроить такую работу. И здесь кавалерийским наскоком, в одно-два совещания подобного уровня не уложишься. Мы сегодня просто открываем совместную работу, если вы окажете нам честь быть нашими партнерами в этой работе", - сказал Слуцкий.

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