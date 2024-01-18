Бессмертный подвиг: 81 год назад была прорвана блокада Ленинграда

Блокада длилась 872 дня, за это время на город было сброшено почти 110000 авиабомб

Платяной шкаф стоял в той комнате, где Сергей Савин жил в войну. В этом шкафу он прятался за мамино пальто в первые, самые страшные дни авиаобстрелов. В сентябре 1941-го многие из ленинградских детей не пошли в школу. Уроки надолго перенесли в бомбоубежища.

"Учительница сажала нас в кружочек, по центру этого кружочка стояла керосиновая лампа, которая едва освещала. И мы слушали то, что нам учительница пыталась рассказать", - вспоминает Сергей Сергеевич.

В прошлом году ему исполнилось 90. Тяжелые детские воспоминания так же ярки, как и тогда. Странно замершие люди на улицах. Застывшие посреди маршрута троллейбусы. Неотступное, всепоглощающее чувство голода. И самая первая, самая холодная блокадная зима.

"Откуда-то мой дядя достал так называемую буржуечку. Это такая бочка, где сделано отверстие, чтобы дрова складывать. И труба сверху выставлялась в дымоход или на улицу через окно", - продолжает Савин.

Как не сожгли в той буржуйке их деревянный шкаф, как уберегли - до сих пор загадка. Вот и принес его Сергей Сергеевич как память в свой родной Морской технический университет, где проработал всю жизнь. Сначала - на кафедре теории корабля, теперь - методистом в университетском музее.

Музей рассказывает о строительстве кораблей. Но один уголок теперь посвящен Ленинградской блокаде и участию в защите города студентов тех лет. Все эти витрины - и рабочий кабинет профессора, и находки в местах боев - созданы в том числе и при его участии.

Он вспоминает: 18 января 1943-го взрослые в Ленинграде плакали. От счастья. По радио сообщили, что в результате недельной наступательной операции "Искра" после ожесточенных боев с огромными потерями бойцы Ленинградского и Волховского фронтов прорвали вражеские укрепления и встретились с юга и севера. Впервые с начала блокады был освобожден небольшой сухопутный коридор для снабжения города продовольствием. До этого все необходимое в Ленинград доставляли лишь по льду Ладожского озера - легендарной "Дорогой жизни".

Полностью город был освобожден лишь через год - 27 января 1944-го. Ленинградская блокада длилась 872 дня, за это время на город было сброшено почти 110000 авиабомб. От голода, холода и обстрелов умерли более 630 тысяч мирных жителей. Это официальная цифра, озвученная на Нюрнбергском процессе.

Точное количество погибших защитников города также неизвестно, только официальная цифра безвозвратных потерь - около полумиллиона человек. Останки советских солдат в окрестностях города находят до сих пор.

Вокруг Санкт-Петербурга, как траурное ожерелье, размещены десятки памятных монументов - их устанавливали в местах самых кровопролитных боев и огневых позиций советской армии и народного ополчения. Памятники создавали жители освобожденного Ленинграда, целыми рабочими коллективами заводов и фабрик, школ, институтов. Общий комплекс этих мемориалов называется "Зеленый пояс Славы", его протяженность - более 200 километров.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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