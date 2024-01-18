Верующие готовятся встречать праздник Богоявления

Сегодня крещенский сочельник

У православных россиян сегодня крещенский сочельник - день строгого поста перед встречей великого праздника Богоявления. Он посвящен одному из главных евангельских событий: крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Литургию в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храмах в этот день совершается и чин великого освящения. Крещенскую воду несут домой и как особую святыню понемногу употребляют весь год.

По народной традиции в этот день совершают крещенские купания. Верующие окунаются в специально вырубленные на водоемах проруби - иордани. За их обустройством и безопасностью следят сотрудники МЧС.

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