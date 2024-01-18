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Украинский беспилотник впервые с начала СВО перехватили в Ленинградской области

09:47
  • четверг
  • 18 января 2024

Сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны перехватила украинский беспилотник в Ленинградской области. Это произошло впервые с начала спецоперации.

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Как рассказали в Министерстве обороны России, БПЛА был перехвачен около 01:30 мск четверга, 18 января.

По неподтвержденным данным, целью украинских военных мог являться нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, однако благодаря эффективным действиям российских средств ПВО объект не получил никаких повреждений, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские войска будут делать все для сведения к минимуму опасности обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории нашей страны.

При этом посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

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