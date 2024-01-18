Россия решила запретить Великобритании рыбачить в Баренцевом море

Москва хочет денонсировать соответствующее соглашение

Россия готова разорвать соглашение с Великобританией, которое судам этой страны осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение правительства министерства иностранных дел и сельского хозяйства.

Документ был подписан в мае 1956 года советскими властями, а Россия исполняет его как правопреемница СССР. Соглашение пролонгируется каждые пять и остается в силе, пока одна из сторон не разорвет его.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что для России выгоды от сохранения данного соглашения отсутствуют — последствия при денонсации договора затронут только британских рыбаков. С этим согласны и другие эксперты, которых цитируют "Известия". По их словам, россиянам нет причин бояться дефицита или подорожания рыбы в случае разрыва соглашения с Лондоном.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что распространяемые через западные средства массовой информации заявления о якобы угрозе Дании от соглашения между Россией и Фарерскими островами по рыболовству — это элемент антироссийской кампании.

Россия решила приостановить действие соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства. В японском внешнеполитическом ведомстве сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"