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В Австрии предупредили о риске остановки транзита российского газа через Украину

10:19
  • четверг
  • 18 января 2024

Это может произойти уже в ближайшее время

Австрийская OMV усматривает высокий риск того, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию. Такое заявление сделал руководитель компании Альфред Штерн. 

Как напомнил предприниматель в интервью изданию Die Presse, снабжающий Австрию газопровод проходит через страну, которая пребывает в состоянии конфликта.

Штерн подчеркнул, что OMV выполняет свои контрактные обязательства, так как их поставки газа из России не затронуты санкциями Евросоюза. При этом он посетовал на высокий риск прекращения транзита, но подчеркнул, что в компании подготовились к этому благодаря диверсификации поставок.

Ранее германские СМИ предупредили, что европейские страны столкнутся с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова отметила, что это может привести также к перемещению производства.

В октябре 2023 года глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров, но продлевать его после 31 декабря 2024 года не станет.

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