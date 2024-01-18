Германия опасается остаться один на один с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, Шольц испугался, "что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией", если Дональд Трамп победит в президентских выборах в США. На такие мысли наталкивает победа американского политика в кокусах в Айове.

Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры государств — членов Евросоюза активизировались и внесли больший вклад "в победу над президентом России Владимиром Путиным", пишет издание.

Пока фермеры Германии протестуют, бундесвер сочиняет планы войны с Россией. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "словно бы получил техническое задание — довести страну не просто до коллапса, а до абсурда".

На этом фоне бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Из 666 депутатов за принятие документа выступили 178, против высказались 485, трое воздержались.

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