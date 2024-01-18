ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузовик потерял контейнер с фтороводородной кислотой в Москве

10:44
  • четверг
  • 18 января 2024

Произошла утечка

В Москве грузовик потерял 17-тонный контейнер со фторосодержащей кислотой.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе. При падении контейнер пробил топливный бак. Из контейнера пошел пар, а из бака вылилось порядка 450 литров дизельного топлива, сообщил источник "360".

Водитель отказался вскрывать бак. По данным собеседника телеканала, он перевозил груз без документов.

На место аварии приехали специалисты. Они вскрыли контейнер и обнаружили внутри пластиковые емкости по 200 литров, в которых хранилось около 16-17 тонн фтороводородной кислоты.

Превышений концентрации химических веществ в воздухе не обнаружено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Грузовик
Грузовик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.