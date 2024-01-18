Грузовик потерял контейнер с фтороводородной кислотой в Москве

Произошла утечка

В Москве грузовик потерял 17-тонный контейнер со фторосодержащей кислотой.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе. При падении контейнер пробил топливный бак. Из контейнера пошел пар, а из бака вылилось порядка 450 литров дизельного топлива, сообщил источник "360".

Водитель отказался вскрывать бак. По данным собеседника телеканала, он перевозил груз без документов.

На место аварии приехали специалисты. Они вскрыли контейнер и обнаружили внутри пластиковые емкости по 200 литров, в которых хранилось около 16-17 тонн фтороводородной кислоты.

Превышений концентрации химических веществ в воздухе не обнаружено.

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