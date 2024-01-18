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Губернатор Петербурга рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть

11:07
  • четверг
  • 18 января 2024

Пострадавших нет

При попытке киевского режима нанести удар по Ленинградской области с помощью беспилотника никто не пострадал. Об этом в четверг, 18 января, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Украинский беспилотник впервые с начала СВО перехватили в Ленинградской области

Как написал политик в своем Telegram-канале, городские власти находятся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Президент России Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Глава государства, комментируя инцидент с беспилотниками в Москве, рассказал, что система сработала эффективно, но работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

При этом украинские власти уверяют, что исключительно обороняют собственные территории, но в действительности постоянно предпринимают попытки атаковать территорию России.

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