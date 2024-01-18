МИД пообещал зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Эта конфискация нарушает нормы международного права

Планы Соединенных Штатов по конфискации российских замороженных активов приобретают все более конкретные контуры. Об этом рассказал в четверг, 18 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, Москва не ждет от западных противников "никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

Если планы Вашингтона будут реализованы, в Москве предпримут шаги зеркального характера, однако пока анонсировать их повода нет — это стало бы "дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников", цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказала, что фонд внимательно наблюдает за ходом дискуссии о возможной конфискации российских активов, а также намерен оценить последствия такого шага для международной валютной системы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов и уже располагает перечнем западных активов, которые может изъять в качестве ответной меры.

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