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МИД пообещал зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

11:39
  • четверг
  • 18 января 2024

Эта конфискация нарушает нормы международного права

Планы Соединенных Штатов по конфискации российских замороженных активов приобретают все более конкретные контуры. Об этом рассказал в четверг, 18 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Как отметил дипломат, Москва не ждет от западных противников "никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

Если планы Вашингтона будут реализованы, в Москве предпримут шаги зеркального характера, однако пока анонсировать их повода нет — это стало бы "дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников", цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказала, что фонд внимательно наблюдает за ходом дискуссии о возможной конфискации российских активов, а также намерен оценить последствия такого шага для международной валютной системы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов и уже располагает перечнем западных активов, которые может изъять в качестве ответной меры.

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