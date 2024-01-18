В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

Ожидается неблагоприятная погода

Сотрудники МЧС подготовили 227 мест для крещенских купаний в Подмосковье.

63 места оборудованы на открытых водоемах, 53 – в прудах, еще 111 – в купелях. Безопасность будут обеспечивать 4,47 тысячи человек и 719 единиц техники, Сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного МЧС.

Больше всего мест оборудовано в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и других городах.

Праздник Крещения Господня пройдет в пятницу, 19 января. По традиции православные в этот день окунаются в специально подготовленные освященные проруби.

По прогнозам синоптиков, в ночь на Крещение в столичном регионе ожидается не самая благоприятная погода: снегопад, метель, температура воздуха составит минус семь градусов.

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