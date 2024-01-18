Офисный центр с общественными зонами появится в Обручевском районе Москвы

Это позволит создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест

Офисный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров планируется построить на Старокалужском шоссе. Об этом в четверг, 18 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Проект предусматривает более 9 тысяч квадратных метров офисов и зону общественных помещений, паркинг на 44 машиноместа, гостевой паркинг и прогулочную зону с местами для отдыха. Реализация проекта позволит создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест.

Офисный центр построят на пересечении Старокалужского шоссе с улицей Академика Челомея в составе жилкомплекса AFI Park "Воронцовский" (AFI Development).

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство офисного объекта на территории жилого комплекса создаст дополнительные возможности для развития бизнеса, а москвичей избавит от необходимости ездить на работу в центр.

Мэр Москвы Сергей Собянин ставит в приоритет для города сбалансированную застройку, когда в районах помимо жилья создается социальная и коммерческая инфраструктура. Такие объекты как бизнес-центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города.

В декабре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. Скоро на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Уже одобрено 54 проекта комплексного развития территорий.

Особое внимание столичные власти уделяют строительству и модернизации социальных объектов. В период с января по октябрь 2023 года в столице введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров, что на 37% превышает показатель 2022 года.

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