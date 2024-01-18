После реконструкции электродепо "Владыкино" будет оснащено отечественным оборудованием

Москва уделяет большое внимание импортозамещению

Новое оборудование отечественного производства появится в электродепо "Владыкино" по итогам реконструкции.

В частности, будет запущена вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге. Вентиляционное оборудование смонтируют в Самарской области, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Москва уделяет большое внимание импортозамещению.

Мощности новых сетей рассчитаны с перспективой дальнейшего развития депо "Владыкино", предназначенного для обслуживания подвижного состава Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.

Кроме того, в эксплуатацию будет также передана трехуровневая площадка для обслуживания вагонов метрополитена, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Внешний облик зданий электродепо тоже изменится – строители облицуют их стальными композитными кассетами бежевого цвета, которые обладают высокой антикоррозийностью.

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