ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После реконструкции электродепо "Владыкино" будет оснащено отечественным оборудованием

11:46
  • четверг
  • 18 января 2024

Москва уделяет большое внимание импортозамещению

Новое оборудование отечественного производства появится в электродепо "Владыкино" по итогам реконструкции.

В частности, будет запущена вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге. Вентиляционное оборудование смонтируют в Самарской области, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Москва уделяет большое внимание импортозамещению.

Мощности новых сетей рассчитаны с перспективой дальнейшего развития депо "Владыкино", предназначенного для обслуживания подвижного состава Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.

Кроме того, в эксплуатацию будет также передана трехуровневая площадка для обслуживания вагонов метрополитена, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Внешний облик зданий электродепо тоже изменится – строители облицуют их стальными композитными кассетами бежевого цвета, которые обладают высокой антикоррозийностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.