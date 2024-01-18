СК предъявил обвинения 68 иностранцам за участие боях на стороне Украины

Это представители семи стран

Российские следователи предъявили заочные обвинения еще 68 иностранным гражданам из семи государств, участвующим на стороне Украины в специальной военной операции в качестве наемников. Об этом в четверг, 18 января, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили в Следкоме, в рамках уголовного дела о наемничестве следствием были получены дополнительные материалы. На этом основании и были предъявлены заочные обвинения.

Всего в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран, сообщает ТАСС.

17 января в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием по целям в Харькове. При этом был уничтожен пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французы. В результате ликвидировано более 60 наемников, еще свыше 20 ранены.

Власти Шри-Ланки ранее сообщили, что пресекли вербовку новобранцев в ВСУ из числа своих граждан. Об этом стало известно после публикаций в СМИ о том, что трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, воевавших за Украину, были убиты под Артемовском.

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