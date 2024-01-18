Лавров рассказал о последствиях затягивания мирного урегулирования для Украины

Цели России в любом случае будут достигнуты

Россия не отказывается от переговоров с Украиной и не против договоренностей других стран с Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023. Он напомнил, что США и Великобритания запретили Киеву подписать договор об урегулировании с Россией в 2022 году.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать - чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться", - сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Не при каких обстоятельствах Россия не будет побеждена.

"Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

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