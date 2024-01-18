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Лавров объяснил интерес Запада к выборам на Украине

12:20
  • четверг
  • 18 января 2024

Москву это не особенно заботит

Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Как отметил дипломат, в Москве не особенно интересуются "теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины", сообщает РИА Новости.

Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада.

Между тем рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского стремительно и неуклонно падает. Ни поездки на фронт, ни бравурные обращения к нации, которые Зеленский записывает ежедневно, уже не приносят ему необходимого результата.

Американские журналисты отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный — второй по популярности человек на Украине, президентская команда видит в нем потенциального конкурента. Залужного хотят обвинить в проблемах на фронте, однако, учитывая его популярность в армии и в обществе, это может ослабить позиции самого Зеленского.

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