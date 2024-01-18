Москву это не особенно заботит
Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как отметил дипломат, в Москве не особенно интересуются "теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины", сообщает РИА Новости.
Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада.
Между тем рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского стремительно и неуклонно падает. Ни поездки на фронт, ни бравурные обращения к нации, которые Зеленский записывает ежедневно, уже не приносят ему необходимого результата.
Американские журналисты отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный — второй по популярности человек на Украине, президентская команда видит в нем потенциального конкурента. Залужного хотят обвинить в проблемах на фронте, однако, учитывая его популярность в армии и в обществе, это может ослабить позиции самого Зеленского.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"