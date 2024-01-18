США признали, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева

Никаких решений по этому вопросу пока не принимали

Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева. Такое заявление сделала представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер в Давосе.

Как сообщает Reuters, американский политик подчеркнула, что пока никаких конкретных решений по конфискации активов России не принимали, а "если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным".

Прицкер заявила, что вопрос далек от решения — требуется привлечь множество юридических экспертов. При этом она отметила, что "ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи".

Этому предшествовало заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что в Москве предпримут шаги зеркального характера, однако пока анонсировать их повода нет — это стало бы "дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников". При этом дипломат отмечал, что планы США приобретают все более конкретные контуры.

В Евросоюзе также уже начали работу по реализации идей об использовании российских активов. Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что представители государств — членов Евросоюза обсудили эти идеи и "подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе".

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