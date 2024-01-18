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США признали, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева

12:39
  • четверг
  • 18 января 2024

Никаких решений по этому вопросу пока не принимали

Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева. Такое заявление сделала представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер в Давосе.
США опровергли принятие решений по конфискации активов России

Как сообщает Reuters, американский политик подчеркнула, что пока никаких конкретных решений по конфискации активов России не принимали, а "если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным".

Прицкер заявила, что вопрос далек от решения — требуется привлечь множество юридических экспертов. При этом она отметила, что "ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи".

Этому предшествовало заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что в Москве предпримут шаги зеркального характера, однако пока анонсировать их повода нет — это стало бы "дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников". При этом дипломат отмечал, что планы США приобретают все более конкретные контуры.

В Евросоюзе также уже начали работу по реализации идей об использовании российских активов. Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что представители государств — членов Евросоюза обсудили эти идеи и "подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе".

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