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Аэропорт "Внуково" приостановил прилеты и вылеты

12:33
  • четверг
  • 18 января 2024

Введен план "Ковер"

Столичный аэропорт "Внуково" временно приостановил полеты. В гавани действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

Прилетающие самолеты перенаправляют в аэропорт "Шереметьево", передает ТАСС.

По информации telegram-канала Baza, в аэропорту введен план "Ковер". Он означает, что есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы России.

UPD (13:26 мск): Аэропорт "Внуково" возобновил прием и выпуск самолетов с 12:30, сообщили в пресс-службе. Ограничения вводились "по независящим от аэропорта причинам".

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