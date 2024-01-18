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Мебельный цех загорелся в Саранске

12:51
  • четверг
  • 18 января 2024

Горят 1750 "квадратов", есть угроза увеличения площади

В Мордовии вспыхнул крупный пожар на территории мебельного цеха.

ЧП случилось в Саранске на улице Пролетарская. Площадь возгорания составляет 1750 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Пламя тушат более 60 человек и 15 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания.

Информации о пострадавших на данный момент нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей. 

Ранее пожар произошел на заводе "Авангард" в Ростовской области. Пострадали 10 человек.

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В Саранске горит мебельный склад
В Саранске горит мебельный склад
В Саранске горит мебельный склад
В Саранске горит мебельный склад
В Саранске горит мебельный склад
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