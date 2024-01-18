Мебельный цех загорелся в Саранске

Горят 1750 "квадратов", есть угроза увеличения площади
В Мордовии вспыхнул крупный пожар на территории мебельного цеха.
ЧП случилось в Саранске на улице Пролетарская. Площадь возгорания составляет 1750 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Пламя тушат более 60 человек и 15 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания.
Информации о пострадавших на данный момент нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
Ранее пожар произошел на заводе "Авангард" в Ростовской области. Пострадали 10 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: