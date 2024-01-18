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Лавров отверг вину России в охлаждении отношений с Арменией

13:01
  • четверг
  • 18 января 2024

Не Москва была инициатором, подчеркнул министр

Российская сторона никогда не была инициатором какого-либо охлаждения в связях с Арменией. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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По словам дипломата, в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС", сообщает РИА Новости.

При этом Россия продолжает выполнять свои обязанности в трехстороннем урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на российской территории, а что касается позиции Еревана по данному вопросу — она Москве неизвестна, отметил Лавров.

Ранее источники рассказали, что Германия пытается втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. По их словам, немцы заинтересованы в выводе российских пограничников из Армении, а также в зачистке собственного госаппарата от дружественно настроенных в отношении России лиц.  

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в сфере поставок вооружений и военной техники из России "проблемы есть". По утверждению политика, Москва затягивает поставки Еревану оружия и военной техники, поскольку "Россия сама нуждается в вооружении".

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