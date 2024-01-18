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Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

13:21
  • четверг
  • 18 января 2024

Таллин заявил об отсутствии доверия к российской правовой системе

Правительство Эстонии в четверг, 18 января, одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
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Как заявило эстонское Министерство иностранных дел, обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны. Так как у Таллина доверия к российской правовой системе нет, действие договора о юридической помощи прекращается, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Таллин пытается выслужиться перед своими западными кураторами, разжигая русофобские настроения и проводя тотальную зачистку инакомыслия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

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