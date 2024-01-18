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ВС Пакистана приведены в "чрезвычайно высокую" боевую готовность

13:05
  • четверг
  • 18 января 2024

Исламабад готов к силовому ответу

Вооруженные силы (ВС) Пакистана приведены боевую готовность на фоне обострения отношений с Ираном.
Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар

Об этом в четверг, 18 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности.

"ВС Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что Исламабад ответит силой на любую авантюру со стороны Ирана.

Во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в пакистанской провинции Белуджистан.

Власти Пакистана назвали произошедшую атаку нарушением суверенитета страны. В ответ МИД отозвал посла из Ирана.

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