Исламабад готов к силовому ответу

Вооруженные силы (ВС) Пакистана приведены боевую готовность на фоне обострения отношений с Ираном.

Об этом в четверг, 18 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности.

"ВС Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что Исламабад ответит силой на любую авантюру со стороны Ирана.

Во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в пакистанской провинции Белуджистан.

Власти Пакистана назвали произошедшую атаку нарушением суверенитета страны. В ответ МИД отозвал посла из Ирана.

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