Москву накрывает мощный снегопад

Продолжится он до глубокой ночи

В столице в эти минуты начинается снегопад, который обещает быть достаточно мощным. Порывы ветра местами могут достигать 21 метра в секунду.

В связи с этим горожан просят быть внимательными - не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт. В режим повышенной готовности переведены и городские службы. Для очистки дорог и улиц планируют задействовать максимальное количество техники. На особом контроле подходы к метро, остановки городского транспорта и соцобъекты. На МКАДе и в ТиНАО будут дежурить тягачи. Продолжится снегопад до глубокой ночи.

"С 18 часов до 3:00 будут самые сильные осадки. Ждем выпадения снега порядка 15 миллиметров за сутки, это 15-20 сантиметров снега ожидается. Ну и повышение плавно температуры. С 3:00 до 6:00 - самая высокая температура минус 1,5 - минус 2 градуса по области. В центре города может быть до нуля повышение", - рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

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