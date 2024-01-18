Собянин: С 2011 года в Москве построено больше 200 объектов спорта

И скоро появится еще 13

В новом зале юные спортсмены пробуют свои силы- поднимают гантели, тестируют тренажеры. Спорткомплекс на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы еще только готовится к открытию, и самым активным жителям показали, как будет внутри.

Много лет на этом месте был заброшенный долгострой, когда-то здесь хотели строить офисное здание, но жители были против, люди обратилась с просьбой к мэру Москвы возвести здесь физкультурно-оздоровительный центр. Сергей Собянин инициативу горожан поддержал. К слову, возможностей потренироваться рядом с домом становится все больше и в других районах Москвы.

"Спорткомплекс смогут посещать все желающие, в том числе маломобильные горожане. Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке. Начиная с 2011 года в Москве построено больше 200 объектов спорта. В 2024-м планируем завершить и ввести в эксплуатацию еще 13", - отметил глава города.

Как вспоминают строители, на месте будущего ФОКа с бассейнами был едва ли не пруд.

"Здесь была у нас очень ограниченная территория. И практически вся территория была котлован. Со старыми ограждениями, с водой. Тут и рыбки уже плавали. Откачивали воду. Потом уже подсыпали песок, потом плита фундаментная - и пошло здание вверх", - рассказал Андрей Дубинкин, руководитель группы управления строительства объектов спортивного назначения компании-технического заказчика.

В короткие сроки на месте долгостроя появился двухэтажный спорткомплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров. Для жителей Бибирева он похож на лайнер.

"Бассейн очень понравился, мы сегодня первый раз сюда пришли. Раньше старший сын плавал на станции метро "Достоевская", туда очень далеко ездить, искали бассейн в районе, не смогли записать младшего сына, с удовольствием будем сюда ходить", - говорит местная жительница.

В разных точках спорткомплекса есть окна с голубым светом от воды. Из тренажерного зала видно большой бассейн, и можно спланировать заплыв в зависимости от загруженности дорожек. А из буфета за чашкой чая родители могут наблюдать за занятиями самых маленьких пловцов.

Открытие нового спорткомплекса в Бибиреве планируется в ближайшее время.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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