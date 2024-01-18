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Более 30 детских садов и школ построят в Новой Москве в 2024 году

15:10
  • четверг
  • 18 января 2024

В прошлом году свои двери открыли сразу 26 образовательных учреждений

На уроках технологии девочки осваивают технику шитья на машине. Для многих все в новинку, ведь раньше такого оборудования не было. Теперь в новом корпусе школы № 2094 в поселении Сосенское можно постигать азы кройки и шитья.

"Самое главное - поселить веру в ребенка. Дети иногда боятся работать, боятся шить, потому что они никогда этого не делали", - отметила Любовь Козлитина, учитель технологии.

Теперь не только делают, но планируют и дальше развивать свое мастерство.

В соседнем кабинете - IT-полигон. Робототехникой занимаются не только в теории, но и на практике. Дронов запускают здесь же - места предостаточно.

Новые школы в ТиНАО - строят по современным столичным стандартам. Первое, что не заметить нельзя- огромные пространства.

"Начиная со входа начинается большой атриум, большие просторные светлые коридоры. И можно обратить внимание, что все пространства многофункциональные", - указал Юрий Вержбицкий, директор школы № 2094.

Кажется, в Новой Москве застройщики соревнуются, чья школа будет интереснее с точки зрения архитектуры и размеров. В микрорайоне Переделкино Ближнее уже в следующем учебном году запустят в эксплуатацию здание на улице Бориса Пастернака. Отдельные блоки для старшей и начальной школы. С лабораторно-исследовательскими комплексами для изучения естественных наук, IT-полигоном и современным актовым залом.

"Это новая школа-гигант. Она вторая в этом микрорайоне. Первую мы уж построили и сдали ее осенью прошлого года. Школа на 2100 мест, в ней будет 84 универсальных класса", - сообщил Дмитрий Пещерский, заместитель руководителя проекта по социальным объектам компании-застройщика.

Еще одну школу, недалеко от станции метро "Прокшино", обещают построить в 2025 году. Здание тоже разбито на блоки. Но здесь будет все не только для интеллектуального развития детей, но и физического.

"На данном объекте будет находиться два бассейна. Малый бассейн - это для детей, то есть детского возраста. И для учеников старших классов. Все это будет находиться в первом блоке. Также в первом блоке будет расположен малый спортзал. Всего у нас три спортзала", - указал Анатолий Кирюшатов, директор по строительству компании-застройщика.

"По социальным объектам мы темпы не снижаем. Как и планировали, в этом году мы построили 26 объектов. 11 школ и, соответственно, 15 детских садов. При этом 2024 год будет выше по показателю - 30 объектов образования планируется построить", - рассказал Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы.

Такие масштабы неудивительны. Ведь только за прошедший год в Новую Москву переехали жить 65 тысяч человек. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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