В Подмосковье полицейские обнаружили плантацию конопли

Ухаживали за ней двое мужчин

В подмосковной деревне Черная Грязь сотрудники полиции обнаружили ферму по выращиванию конопли.

Плантация скрывалась на частном участке в металлическом ангаре. Ухаживали за ней двое мужчин. И, судя по оборудованию, преступники подошли к делу профессионально. Самое большое помещение они заставили специальными бочками, в которых выращивали запрещенное растение. В соседних кладовых коноплю сушили и хранили. Всего был изъят 21 килограмм марихуаны.

"Задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в МВД.

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