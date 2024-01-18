В Новой опере представят "Войну и мир"

Этой премьерой откроется традиционный Крещенский фестиваль

Это история любви. Несбывшейся, невозможной, но очень красивой. История Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Девять из тринадцати картин, посвященных им Сергеем Прокофьевым в опере "Война и мир", самые романтичные - и знакомство, и первый бал, и знаменитый вальс. Этот спектакль - тройственный творческий союз и первый совместный проект Молодежной оперной программы Большого театра, Новой оперы и Мастерской Брусникина.

"И мы вместе, взявшись за руки, прошли довольно долгий путь, непростой, потому что совместная работа двух театров - сложная, а совместная работа трех организаций - это еще сложнее. Часть работы постановочной делалась в Большом театре, где базируется Молодежная оперная программа, часть работы делалась здесь, я имею ввиду работу хора в частности", - рассказал Антон Гетьман, директор театра Новая опера.

Компания собралась исключительно молодая. И главные партии - тоже у них. Ведь в романе Толстого на момент знакомства Наташе 16 лет, а Андрею - 31.

"И постановщики, извините, не дотягивают до возраста князя Андрея! Это просто поразительно, в опере обычно бывает все наоборот. Я когда впервые, в первые разы видел эту оперу на сцене - все князи Андреи были весьма-весьма солидного возраста, с брюшком такие были, а сейчас посмотрите, какие они у нас", - говорит Дмитрий Вдовин, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра.

Образы Наташи и Андрея, казалось бы, хрестоматийные, знакомые со школы, но прочитаны каждым из артистов абсолютно заново, по-своему.

Вокальные партии в этой опере Прокофьева очень сложные. И написаны для достаточно зрелых голосов. Молодые таланты вместе с педагогами и режиссером работали над постановкой долго, больше пяти месяцев. И так же скрупулезно, как в 20 веке.

Декораций на сцене - минимум. Этот спектакль в особом жанре - семистейдж. Такая полуконцертная-полусценическая версия. Видеопроекция, костюмы - все стильно, графично, монохромно, в черно-белых тонах.

"Такая есть четкая структура на сцене, это и отсылка к какому-то колонному залу, и к традиционному русскому лесу. И нам хотелось вот от статики, от чего-то очень основательного, стабильного, привычного дойти до абсолютного слома, разлома", - объяснил Сергей Рябов, художник-постановщик.

Этой премьерой 19 января в Новой опере откроется традиционный Крещенский фестиваль. А зрителям, которые придут на "Войну и мир" 23 января, повезет вдвойне - попадут еще и на беседу перед спектаклем. Наверняка - о музыке, опере и любви.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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