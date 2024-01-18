ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Музеоне" открылся фестиваль ледовых скульптур

15:11
  • четверг
  • 18 января 2024

Чтобы создать шедевры, потребовалось почти 150 кубометров льда

В "Музеоне" открылся самый холодный фестиваль сезона. Москва-сити, Пушкинская площадь, станции метро, Храм Христа Спасителя и, конечно, Московский Кремль - точные копии известных оригиналов. Огромные скульптуры сделаны из недолговечного, но такого эффектного материала - замерзшей воды.

Чтобы создать шедевры, потребовалось почти 150 кубометров льда. Не обычного - только с прозрачным срезом. Добыть столь редкий материал удалось в озерах Екатеринбурга, Перми и Вологды. Затем его привезли в столицу, где скульпторы со всей России почти полмесяца создавали свой, холодный, но такой гостеприимный, мегаполис.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"
Фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"
Фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"
Фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.