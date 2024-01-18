В "Музеоне" открылся фестиваль ледовых скульптур

Чтобы создать шедевры, потребовалось почти 150 кубометров льда

В "Музеоне" открылся самый холодный фестиваль сезона. Москва-сити, Пушкинская площадь, станции метро, Храм Христа Спасителя и, конечно, Московский Кремль - точные копии известных оригиналов. Огромные скульптуры сделаны из недолговечного, но такого эффектного материала - замерзшей воды.

Чтобы создать шедевры, потребовалось почти 150 кубометров льда. Не обычного - только с прозрачным срезом. Добыть столь редкий материал удалось в озерах Екатеринбурга, Перми и Вологды. Затем его привезли в столицу, где скульпторы со всей России почти полмесяца создавали свой, холодный, но такой гостеприимный, мегаполис.

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