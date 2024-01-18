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Кандидат в президенты Харитонов представил предвыборную программу

14:50
  • четверг
  • 18 января 2024

Также он подвел итоги трехдневной поездки в Хабаровск

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов на пресс-конференции подвел итоги трехдневной поездки в Хабаровск, рассказал о дальнейших планах. И представил основные параметры своей предвыборной программы. 

"В нашей программе четко мы определились, заявили: поиграли в капитализм - и хватит! Что это такое? Прекрасно понимаем, начиная с 90-х годов. Когда преступно растащили все богатство, то наследие советской страны. Поэтому наша программа отвечает на все вопросы, буквально сегодня-завтра программа уходит на территорию Российской Федерации", - сказал он.

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