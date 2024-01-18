Собянин назвал уникальные направления дополнительного образования для детей

Среди преподавателей - заслуженные артисты и работники культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в соцсети "ВКонтакте" рассказал о столичных школах искусств. Кроме музыки и рисования, там можно научиться хореографии, цирковому и театральному мастерству. В частности - танцам степ, фехтованию, жонглированию. Кроме того, в школа искусств можно создавать арт-объекты.

Как добавил глава города, среди преподавателей - заслуженные артисты и работники культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Программы "Искусство цирка" открыты в школах искусств имени Балакирева и "Центр", хореографические занятия проходят в детских школах искусств имени Рихтера, "Исток" и других.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы уточняется, что всего в столице работает 149 творческих образовательных учреждений. Занимаются там в настоящее время около 100 тысяч детей. Особое внимание уделяется подготовке артистов цирка, театра, балета, а также гримеров, бутафоров, костюмеров.

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