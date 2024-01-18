Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Путин способен привести Россию к победе

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение кандидата Владимира Путин идти на выборы в марте 2024 года. Об этом он в четверг, 18 января, сообщил в Москве агентству "Москва".

По словам Попова, Россия сейчас проходит непростой этап своей истории. И только Путин способен привести страну к победе и процветанию, так как он искренне болеет за Россию.

"Главное, что мы все вместе – жители России, доверяем Владимиру Путину. Конечно, я оставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина", – сказал он.

Сейчас наша страна находится на втором месте в мире по процентам увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) за последние 20 лет. Россия уверено движется к намеченным целям и с успехом достигает их.

Собирать подписи за Путина легко и приятно, так как он самый известный человек в мире, отметил Попов. При этом волонтеры проявляют профессионализм в процессе сбора подписей и соблюдают все юридические процедуры и буквы закона.

В Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

Ранее Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах. Ресторатор рассказал, что стал очевидцем тех разительных перемен, произошедших в стране с 90-х годов до наших дней.

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