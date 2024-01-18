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Собянин: Новый спорткомплекс "Баланс" скоро откроется в Бибирево

13:43
  • четверг
  • 18 января 2024

С 2011 года в Москве построено больше 200 объектов спорта

В районе Бибирево скоро начнет работу спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом "Баланс". Об этом в четверг, 18 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Как написал Собянин в своем Telegram-канале, с просьбой о его строительстве обращались жители района. Спорткомплекс смогут посещать все желающие, в том числе маломобильные горожане.

Объект возвели на месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе. В двухэтажном здании площадью больше 4,2 тыс. кв. м разместили: бассейн для оздоровительного плавания; бассейн для обучения плаванию детей; тренажерный зал; буфет, медицинские, технические и административные помещения. Прилегающая территория благоустроена, а также создана парковка.

Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке.

В столице с 2011 года построено больше 200 объектов спорта. В 2024 планируется завершить и ввести в эксплуатацию еще 13 таких объектов.

Особое внимание столичные власти уделяют строительству и модернизации социальных объектов. В частности, в период с января по октябрь 2023 года в столице введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров, что на 37% превышает показатель 2022 года.

В целом с начала 2023 года в столице построили и начали эксплуатировать свыше 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Возведено 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности.

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Новый спорткомплекс "Баланс"
Новый спорткомплекс "Баланс"
Новый спорткомплекс "Баланс"
Новый спорткомплекс "Баланс"
Новый спорткомплекс "Баланс"
Новый спорткомплекс "Баланс"
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