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Лавров перечислил страны из близкого окружения России

14:00
  • четверг
  • 18 января 2024

Министр особо выделил Китай

Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия входят в число стран из близкого окружения России. Об этом в четверг, 18 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик особо выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории.

Кроме того, Лавров напомнил про взаимодействие России с Индией, с которой развивается особое привилегированное и стратегическое сотрудничество, сообщает РИА Новости.

Россия планирует расширить свое дипломатическое присутствие в дружественных ей государствах. Речь идет об об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

Представителей дружественных стран также пригласили в качестве наблюдателей на выборы президента России, который пройдут 15-17 марта. В ЦИК уточнили, что речь идет о государствах, "где есть наши партнеры, где есть избирательные органы, а в некоторых странах избирательных органов два".

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Сергей Лавров
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