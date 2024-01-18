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Силовики пришли в центральный офис Wildberries из-за пожара на складе

14:33
  • четверг
  • 18 января 2024

Компания сотрудничает со следствием

В центральный офис маркетплейса Wildberries в Москве нагрянули правоохранительные органы.
Госстройнадзор не разрешал Wildberries ввести в эксплуатацию склад в Шушарах

Силовики проводят расследование в связи с пожаром на складе в Санкт-Петербурге.

"На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В Wildberries подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин пожара. Компания сотрудничает со следствием и представляет всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что склад Wildberries в Шушарах получил заключение о соответствии требованиям безопасности в 2022 году, но компания не обращалась за разрешением на ввод складского комплекса в эксплуатацию.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 10 миллиардов рублей. Примерно столько же потерял Ozon после пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года.

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