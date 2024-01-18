Лавров: Россия утратила иллюзии об "объятиях" Запада

Министр рассказал об отношениях с западными странами

Любые иллюзии об "объятиях" Запада улетучились у России окончательно, верить западным странам нельзя. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик отметил, что в этом сыграло роль множество факторов, сопряженных со всесторонней гибридной агрессией Запада против России. Западные страны стремятся "жить за счет других и быть умнее всех остальных", цитирует Лаврова РИА Новости.

Какие-то иллюзии — если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит — все эти иллюзии улетучились окончательно.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

Журналисты The Washington Post писали, что российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте".

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