ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: Россия утратила иллюзии об "объятиях" Запада

14:17
  • четверг
  • 18 января 2024

Министр рассказал об отношениях с западными странами

Любые иллюзии об "объятиях" Запада улетучились у России окончательно, верить западным странам нельзя. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров перечислил страны из близкого окружения России

Политик отметил, что в этом сыграло роль множество факторов, сопряженных со всесторонней гибридной агрессией Запада против России. Западные страны стремятся "жить за счет других и быть умнее всех остальных", цитирует Лаврова РИА Новости.

Какие-то иллюзии — если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит — все эти иллюзии улетучились окончательно.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

Журналисты The Washington Post писали, что российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.