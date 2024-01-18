Лукашенко заявил о планетарном масштабе уникальности отношений с Москвой

Прежде никто на планете не знал ничего подобного, отметил политик

Москве и Минску удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает. Такое заявление сделал в четверг, 18 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом политик подчеркнул, что Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами. Взаимоотношения стран должны совершенствоваться, исходя из соображений независимости.

Что касается публикаций в ряде средств массовой информации о якобы утрате Белоруссией суверенитета, Лукашенко заявил, что это "всякие там вякания и писания", а в действительности в своей стране "принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", сообщает РИА Новости.

Москва и Минск продолжают расширять партнерство по всему спектру областей взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации, при этом акцент будет сделан на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения специальной военной операции.

Укрепляются и экономические связи между двумя государствами. В Россельхознадзоре рассказали, что Белоруссия с начала 2024 года поставила в Россию 11,7 миллиона штук куриных яиц — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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