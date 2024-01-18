Путину доложили о строительстве сложных дорожных объектов в разных регионах

Ведутся работы по проектированию и возведению железнодорожной переправы, по которой можно будет пересечь российско-китайскую границу

Сооружение сложных дорожных объектов в разных регионах России Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост". Руслан Байсаров доложил о текущей деятельности предприятия.

Сейчас ведутся работы по проектированию и возведению железнодорожной переправы, по которой можно будет пересечь российско-китайскую границу. Ожидается, что это значительно увеличит экспорт из Якутии и Амурской области.

Также уже приступили к строительству метро в Красноярске. Там задействуют более 9 тысяч специалистов - большинство из них жители Сибири. И уже завершены работы во Владимирской области на трассе М-12 - там соорудили вантовый мост, используя уникальные технологии.

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