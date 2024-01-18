Россиянам объяснили, как подать заявку на IT-отсрочку от срочной службы в армии

Сделать это можно дистанционно

Россияне могут готовиться к подаче заявок на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва, предусмотренную российским законодательством для IT-специалистов. Об этом в четверг, 18 января, рассказало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В своем Telegram-канале ведомство уточняет, что сделать это можно будет на портале "Госуслуг" с 22 января по 6 февраля. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. При отсутствии у IT-специалиста возможности подать заявку компания-работодатель может внести его в список самостоятельно.

Минцифры передаст соответствующие данные в Министерство обороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения о предоставлении отсрочки от призыва.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

При этом глава ведомства Максут Шадаев заявил, что поддерживает идею формирования в России кибервойск, если это не коснется отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний. Политик выразил надежду на то, что "этот вопрос Минобороны активно прорабатывает".

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