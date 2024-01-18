ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам объяснили, как подать заявку на IT-отсрочку от срочной службы в армии

14:59
  • четверг
  • 18 января 2024

Сделать это можно дистанционно

Россияне могут готовиться к подаче заявок на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва, предусмотренную российским законодательством для IT-специалистов. Об этом в четверг, 18 января, рассказало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В своем Telegram-канале ведомство уточняет, что сделать это можно будет на портале "Госуслуг" с 22 января по 6 февраля. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. При отсутствии у IT-специалиста возможности подать заявку компания-работодатель может внести его в список самостоятельно.

Минцифры передаст соответствующие данные в Министерство обороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения о предоставлении отсрочки от призыва.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

При этом глава ведомства Максут Шадаев заявил, что поддерживает идею формирования в России кибервойск, если это не коснется отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний. Политик выразил надежду на то, что "этот вопрос Минобороны активно прорабатывает".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призыв граждан на военную службу
Призыв граждан на военную службу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.